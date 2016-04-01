В Кремле заявили, что Анкара не сделала "ни малейших намеков" в признании вины за атаку на российский Су-24

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости налаживания отношений между Москвой и Анкарой.

"Я не берусь гадать, является это или не является попыткой (восстановить отношения между РФ и Турцией – УНИАН). Могу сказать только одно, что абсолютно ясно, что российская сторона ожидала от Анкары после гибели нашего летчика, после того как наш самолет был сбит ВВС Турции. Пока этого сделано не было, в эту сторону не было сделано ни малейших намеков. Еще раз можно выразить сожаление", - сказал Песков.

Отвечая на реплику, были ли косвенные намеки, что Турция готова признать свою вину за сбитый самолет, он сказал: "Нет".

По словам Пескова, в вопросе ареста гражданина Турции, который заявил, что он убил российского пилота после катапультирования, нужно дождаться "что будет вменяться ему в вину, и как убийство, которое он совершил, будет трактоваться турецкими прокурорами".

При этом Песков заверил, что лица, ответственные за убийство российского летчика, понесут наказание.

Читайте такжеВ Турции задержали предполагаемого убийцу пилота российского Су-24

Ранее сегодня в Вашингтоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возобновления сотрудничества между Россией и Турцией.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегло Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".