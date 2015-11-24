В инциденте в турецком воздушном пространстве участвовали два российских Су-24 - Пентагон

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«Турецкое правительство сообщило, что два самолета F-16 осуществляли пограничный облет и встретились с двумя российскими Су-24, и один российский самолет был сбит», - сказал Уоррен.

Читайте такжеТурция вызвала послов нескольких стран после крушения российского бомбардировщика

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.