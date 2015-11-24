В инциденте в турецком воздушном пространстве участвовали два российских Су-24 - Пентагон
17:40, 24 ноября 2015Мир
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Представитель Пентагона Стив Уоррен заявил, что в инциденте со сбитым Су-24 участвовали два российских военных самолета и два военных самолета Турции.
В инциденте с Су-24 участвовали два турецких и два российских самолета / twitter.com
Об этом сообщает "Газета.Ru".
«Турецкое правительство сообщило, что два самолета F-16 осуществляли пограничный облет и встретились с двумя российскими Су-24, и один российский самолет был сбит», - сказал Уоррен.
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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.
Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
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