Stratfor назвал основные причины выведения Россией войск из Сирии

Решение руководства РФ о выводе основного российского контингента из Сирии преследует сразу несколько геополитических целей, полагает американское разведывательно-аналитическое агентство Stratfor.

Учитывая заявленные Путиным сроки вывода основного российского контингента из Сирии, можно предположить, что это попытка повлиять на ход мирных переговоров, которые начались 14 марта в Женеве. Сворачивая проведение наземной операции, Россия может позиционировать себя в качестве арбитра, а не одной из сторон конфликта.

В любом случае, Кремль пытается выступить в роли заступника в переговорах по сирийскому конфликту, чтобы иметь дополнительные рычаги влияния.

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Москва также может изменить свою роль в конфликте с целью повлиять на общественное мнение за рубежом. Не стоит забывать и о первоначальной причине, по которой Россия вмешалась в войну, чтобы получить преимущество в переговорах с Западом: Украина и связанные с ней западные санкции.

"Москва не смогла использовать свое давление на Сирию, чтобы лишить Киев поддержки Соединенных Штатов или же добиться снятия введенных в отношении России санкций", - отмечает разведывательно-аналитическое агентство.

Подчеркивается, что Кремль отдает себе отчет, что попал в тупиковую ситуацию на переговорах в Минске касательно прекращения боевых действий на востоке Украины.

"Тем не менее, Россия увеличила свое давление, во всяком случае на Европу, по мере увеличения в последние месяцы потока сирийских беженцев в ЕС. Если Россия свернет свою операцию в Сирии, это может сократить поток мигрантов", - говорится в статье.

Так что Россия может надеяться сформировать себе позитивный имидж не только участием в переговорах по Сирии, но и в кризисе мигрантов в ЕС. Впрочем, это проблематично ввиду напряженных российско-турецких отношений.

"В ближайшие месяцы Россия может попытаться исправить свой крайне отрицательный имидж в преддверии июльского голосования в ЕС касательно продления санкций в отношении России", - отмечают аналитики.

В пользу последней версии свидетельствует и тот факт, что 14 марта Италия и Венгрия (в обеих странах у России сильное лобби) заявили, что продление европейских санкций в отношении России не является автоматическим.

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"Россия руководствуется одновременно несколькими стратегиями для достижения нескольких целей, из которых ни одна не гарантирована. Можно быть уверенными в одном: Москва продолжит маневрировать в этом постоянно меняющемся регионе", - резюмируют аналитики Stratfor.