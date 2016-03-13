Немецкие СМИ назвали европейские страны, уязвимые к российской пропаганде

По информации западных спецслужб в России составлен своеобразный рейтинг стран, наиболее уязвимых к российской пропаганды, сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что согласно этому рейтингу наиболее уязвимыми к российской пропаганде признаны три государства: Австрия, Венгрия и Чешская Республика.

Германия же находится посередине списка.

"Наименее уязвимыми к влиянию российской пропаганды в России признают Великобританию, Эстонию и Данию", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСМИ: Русскоязычная девочка из Берлина выдумала историю об изнасиловании, чтобы родители ее не наказывали

Отмечается, что сейчас дестабилизация в информационном пространстве Германии является приоритетной задачей для российских спецслужб.

Наиболее важными темами для "раскрутки", отмечает издание, стали темы наплыва беженцев и так называемое дело Лизы.

Несмотря на то, что немецкая власть очень быстро усвоила "уроки Кельна" и быстро провела расследование "дела Лизы", история получила огласку и привела к обострению двусторонних немецко-российских отношений.

Журналисты издания отмечают, что угроза информационной войны против Германии остается пока очень актуальной.

Более того, Россия сознательно проталкивает пропаганду и способствует развитию политических сил внутри стран ЕС, которые настроены скептически относительно будущего Евросоюза для того, чтобы "вбить клин" между странами ЕС.

В качестве примера FAZ приводит активность ультраправых в Венгрии (партия Йоббик) и правой популистской Партии свободы в Австрии.

В частности, политики австрийской Партии свободы Йоханнес Хюбнер и Иоганн Гуденус выступали за признание аннексии Крымского полуострова в марте 2014 года.

Читайте такжеDie Welt: Российская пропаганда наслаждается войной в Сирии

Ранее сообщалось, что в середине февраля заместитель главы внешней разведки ФРГ Гидо Мюллер и президент Федеральной службы защиты конституции Ханс-Георг Маасен проинформировали парламентский контрольный орган Бундестага (PKGr) о попытках РФ вмешаться в немецкую политику при помощи пропаганды.