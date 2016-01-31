Военное противостояние в Сирии должно быть прекращено - Керри

Об этом он заявил 31 января во своем обращении, передает Украинская правда.

В своем выступлении Керри отметил, что "мир должен стремиться в одном направлении - в сторону завершения войны". При этом он сравнил гуманитарную катастрофу, которая сейчас разворачивается в Сирии, с последствиями Второй мировой".

Керри отметил, что запущена масштабная дипломатическая инициатива, направленная на деэскалацию сирийского кризиса."Представители режима и оппозиции планируют начать переговоры в Женеве под эгидой ООН. Я обращаюсь к обеим сторонам вести серьезные переговоры. Мир надеется, что обе стороны будут действовать быстро, чтобы удовлетворить потребности миллионов сирийцев и восстановить мир", - заявил Керри.

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Он добавил, что военного решения конфликта в Сирии нет, а дальнейшие бои могут повлиять на конечный результат переговоров, поэтому на повестке дня - меры по прекращению огня.

"В соответствии с резолюцией #2254, все участники переговоров по Сирии должны прекратить взрывы и другие нападения на гражданских лиц", - подчеркнул Керри на заявил, что эта норма была нарушена 31 января, когда "террористические бомбардировщики атаковали святыню в Дамаске, убив десятки людей" .

Он добавил, что 13.5 млн сирийцев нуждаются в срочной гуманитарной помощи, 6 млн. из них - дети.

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"Без проведения переговоров высока вероятность, что кровопролитие затянется очень надолго. Призываем стороны конфликта в Женеву, чтобы принять первые срочные меры", - подчеркнул глава Госдепа США.