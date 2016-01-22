Белый дом не исключает ответных действий на доклад о смерти Литвиненко

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает Голос Америки.

Он отметил, что Белый дом не будет объявлять о каких-либо действиях в качестве прямой реакции на выводы доклада, но добавил: «Я, конечно, не исключаю любые соответствующие шаги в будущем».

«Есть некоторые непристойные подробности в этом деле, и оно выглядит так, словно взято прямо из шпионского романа в той или иной форме», – сказал Эрнест.

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Вместе с тем, отметил он: «…доклад также указывает на путь, по которому политическая обстановка, существующая в настоящее время внутри России, распространяется за пределы России».

Эрнест также добавил, что критики и политические оппоненты российской власти часто подвергаются угрозам, запугиванию, а в некоторых случаях – смерти. "Эта готовность игнорировать основные обязательства, касающиеся прав человека, свободы слова и возможности говорить и распространять свои взгляды, даже если они критичны в отношении правительства, уже давно вызывают у нас обеспокоенность внутренним положением вещей в России", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 января, судья сэр Роберт Оуэн огласил свое решение по итогам публичных слушаний по делу о гибели экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В отчете, который судья готовил на протяжении почти полугода, он пришел к выводу, что убийство Литвиненко в Лондоне было «вероятно одобрено секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и также президентом России Владимиром Путиным». При этом судья исключил, что Литвиненко принял радиоактивный полоний-210 случайно или с намерением совершить самоубийство. Вероятными исполнителями убийства суд назвал бывших сотрудников ФСБ Александра Лугового (ныне депутат Госдумы) и бизнесмена Дмитрия Ковтуна.

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Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года. Сперва медики предполагали, что он был отравлен высокотоксичным ядом таллием, однако позже выяснилось, что смерть наступила в связи с отравлением радиоактивным полонием-210. По версии Скотланд-Ярда, его Литвиненко подмешали в чай депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.

Британская прокуратура требовала их экстрадиции в 2007 году, однако тогда Россия отказала в этом.

Показания по делу Литвиненко давала его вдова Марина. Ковтун собирался дать показания по видеосвязи из Москвы, однако в последствии он от этого отказался.

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В 2013 году Следственный комитет РФ получил статус заинтересованной стороны по собственной инициативе.

В июле The Guardian писала, что в материалах дела был свидетель под псевдонимом D3. Он говорил, что Ковтун рассказывал о намерении убить Литвиненко. Эти показания он дал еще 2006 году, однако к делу их приобщили только в 2010 году.