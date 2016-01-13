США тратят на армию больше, чем восемь следующих стран вместе взятых - Обама

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал во время последнего своего выступления с речью "О состоянии страны" (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США с участием дипломатического корпуса, правительства и представителей судебной ветви власти.

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"Соединенные Штаты Америки являются самой могущественной державой на Земле... Мы тратим больше на наших военных, чем следующие восемь стран вместе взятые. Наши войска является лучшей боевой силой в мировой истории. Ни одна страна открыто на нас не нападает, или на наших союзников, потому что они знают, что это путь к катастрофе. Исследования демонстрируют, что наши позиции в мире выше, чем когда я был избран президентом, и когда дела доходят до очень важных международных вопросов, люди со всего мира не смотрят на Пекин или Москву - они обращаются к нам ", - подчеркнул Обама.