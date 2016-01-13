США тратят на армию больше, чем восемь следующих стран вместе взятых - Обама
Президент США Барак Обама подчеркивает, что США тратят на армию больше, чем восемь следующих стран вместе взятых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал во время последнего своего выступления с речью "О состоянии страны" (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США с участием дипломатического корпуса, правительства и представителей судебной ветви власти.
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"Соединенные Штаты Америки являются самой могущественной державой на Земле... Мы тратим больше на наших военных, чем следующие восемь стран вместе взятые. Наши войска является лучшей боевой силой в мировой истории. Ни одна страна открыто на нас не нападает, или на наших союзников, потому что они знают, что это путь к катастрофе. Исследования демонстрируют, что наши позиции в мире выше, чем когда я был избран президентом, и когда дела доходят до очень важных международных вопросов, люди со всего мира не смотрят на Пекин или Москву - они обращаются к нам ", - подчеркнул Обама.