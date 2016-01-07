Неизвестные напали на группу туристов у отеля возле египетских пирамид (видео)

14:13, 07 января 2016
Мир
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Утром 7 января двое мужчин на мотоцикле открыли огонь по группе туристов около отеля Barcelo Three Pyramids, находящегося на пути к знаменитым пирамидам в Гизе.

египет гиза туристы обстрел(?) у гостиницы отеля / youtube.com

Как сообщает Reuters, нападение было совершено, когда люди сели в туристический автобус.

По данным египетских силовиков, туристы являются израильскими арабами.

Жертв в результате инцидента нет.

Сообщается, что один подозреваемый был задержан на месте, а второго силовики заблокировали в другом районе Каира.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местное арабоязычное издание "Аль-Масри аль-Яум", нападавшие на отель использовали не огнестрельное оружие, а петарды и салюты.

египет гиза туристы обстрел(?) у гостиницы отеля / youtube.com

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