Неизвестные напали на группу туристов у отеля возле египетских пирамид (видео)
14:13, 07 января 2016Мир
6185 0
Утром 7 января двое мужчин на мотоцикле открыли огонь по группе туристов около отеля Barcelo Three Pyramids, находящегося на пути к знаменитым пирамидам в Гизе.
Неизвестные напали на тургруппу в пригороде Каира / видео AlMasry AlYoum
Как сообщает Reuters, нападение было совершено, когда люди сели в туристический автобус.
По данным египетских силовиков, туристы являются израильскими арабами.
Жертв в результате инцидента нет.
Сообщается, что один подозреваемый был задержан на месте, а второго силовики заблокировали в другом районе Каира.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местное арабоязычное издание "Аль-Масри аль-Яум", нападавшие на отель использовали не огнестрельное оружие, а петарды и салюты.
Злоумышленники на мотоциклах совершили нападение на туристов / видео AlMasry AlYoum
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter