Россия намерена расширить санкции против Турции

Об этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал в интервью одному из российских телеканалов, передает ТАСС.

"Будут и последующие действия, о которых будет объявлено, председатель правительства уже анонсировал их на заседаниях", - заявил Дворкович.

"Мы будем последовательно двигаться этим путем", - добавил вице-премьер.

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Вместе с тем Дворкович отметил, что у правительства "нет задачи отказываться от сотрудничества с Турцией полностью". "Мы считаем. что нужен адекватный ответ", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкий бомбардировщик сбил российский Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

После этого Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".