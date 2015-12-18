Россия готовит против Турции новые санкции

18:47, 18 декабря 2015
Мир
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Постановление правительства РФ о расширении санкций в отношении Турции может быть подписано на следующей неделе.

REUTERS

Такое предположение журналистам высказал источник в Минэкономразвития РФ, сообщает ТАСС.

"Мы прогнозируем принятие этого постановления на следующей неделе, хотя, исходя из консультаций политических, оно может быть отложено", - сказал он.

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Как отмечается, источник не исключил, что в этом случае оно может вступить в силу до Нового года.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкий бомбардировщик сбил российский Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

После этого Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".

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