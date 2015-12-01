Госдеп США подтвердил турецкую версию инцидента со сбитым Су-24 – СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу пресс-службы Госдепа Элизабет Трудо, передает ZN.ua.

Трудо отметила, что российский самолет был неоднократно предупрежден о нарушении воздушного пространства Турции. В Госдепе подчеркнули, что США поддерживает право Турции защищать свои государственные границы. Однако, для Москвы и Анкары важно наладить отношения после случившегося.

Ранее представитель коалиции, которую возглавляет США, полковник Стив Уоррен подтвердил, что турецкие ВВС 10 раз в течение пяти минут предупредили экипаж российского бомбардировщика о необходимости покинуть воздушное пространство Турции.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецкой стороны, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его пилотов 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.