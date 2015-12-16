Совместная следственная группа еще не определилась с форматом трибунала по MH17 - посол Нидерландов

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Решение еще не принято относительно формата, но расследование продолжается", - сказал дипломат.

Он не уточнил возможные сроки принятия окончательного решения.

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Как сообщал УНИАН, 23 ноября во время пребывания в Украине министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс прогнозировал, что решение о возможном создании международного трибунала по привлечению к ответственности виновных в сбитии MH17 будет принято в течение следующих нескольких недель.

"Мы сейчас вместе работаем в рамках совместной следственной группы и с партнерами над поиском лучших средств, какими могут быть национальное судебное обвинение или международный трибунал. Решение об этом будет принято, я думаю, в течение следующих нескольких недель", - заявлял в Киеве Кундерс.

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Совет безопасности Нидерландов 13 октября обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

Установлено, что самолет был сбит ракетой Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла из-за детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».

По словам председателя Совбеза Нидерландов, в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

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Он констатировал, что трое членов экипажа в кабине, погибли на месте.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.