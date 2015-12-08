Под Моной Лизой работы Леонардо да Винчи найдено еще одно портретное изображение
Смысл технологии в направлении вспышек света на изображение, отражения этих вспышек затем записываются на камеру. Эти данные, утверждает Котт, позволяют определить, есть ли дополнительные изображения между слоями краски на полотне.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
С таким заявлением выступил французский ученый-исследователь Паскаль Котт.
Он потратил более 10 лет на изучение знаменитейшего полотна.
Во французском Лувре, в котором хранится картина да Винчи, отказались комментировать заявление ученого.
Котт, основатель компании Lumiere Technology, использовал в своих исследованиях технологию отраженного света, так называемую технологию "усиления слоев" (Layer amplification method).
Ученый получил доступ к полотну да Винчи в 2004 году.
По мнению Котта, под привычным изображением Моны Лизы есть изображение настоящей Лизы, а всем известный портрет - это изображение другой женщины.
Предполагается, что Леонардо работал над полотном с 1503 по 1517 годы, когда жил во Флоренции и во Франции.
Долгое время среди искусствоведов шли дебаты о том, кто же изображен на портрете.
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Согласно наиболее распространенной версии, художник нарисовал Лизу Герардини, жену флорентийского торговца шелком.
"Она была абсолютно не похожа на сегодняшнюю Мону Лизу. Это не та же самая женщина", - заявил Котт, реконструировав изображение Лизы Герардини и сравнив его с картиной Леонардо.
За последние полвека картину несколько раз подробно исследовали ученые, в том числе при помощи инфракрасного излучения и мультиспектрального сканирования.
Однако профессор Котт утверждает, что его метод позволяет глубже проникать в структуру живописного полотна.
"Полученные результаты опровергают множество мифов и навсегда изменят наше восприятие шедевра Леонардо", - заявил ученый.
Под изображением Моны Лизы работы Леонардо да Винчи найдено еще одно портретное изображение.
С таким заявлением выступил французский ученый-исследователь Паскаль Котт.
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Он потратил более 10 лет на изучение знаменитейшего полотна.
Во французском Лувре, в котором хранится картина да Винчи, отказались комментировать заявление ученого.
Котт, основатель компании Lumiere Technology, использовал в своих исследованиях технологию отраженного света, так называемую технологию "усиления слоев" (Layer amplification method).
Ученый получил доступ к полотну да Винчи в 2004 году.