Под Моной Лизой работы Леонардо да Винчи найдено еще одно портретное изображение

Об этом сообщает Русская служба BBC.

С таким заявлением выступил французский ученый-исследователь Паскаль Котт.

Он потратил более 10 лет на изучение знаменитейшего полотна.

Во французском Лувре, в котором хранится картина да Винчи, отказались комментировать заявление ученого.

Котт, основатель компании Lumiere Technology, использовал в своих исследованиях технологию отраженного света, так называемую технологию "усиления слоев" (Layer amplification method).

Ученый получил доступ к полотну да Винчи в 2004 году.

По мнению Котта, под привычным изображением Моны Лизы есть изображение настоящей Лизы, а всем известный портрет - это изображение другой женщины.

Предполагается, что Леонардо работал над полотном с 1503 по 1517 годы, когда жил во Флоренции и во Франции.

Долгое время среди искусствоведов шли дебаты о том, кто же изображен на портрете.

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Согласно наиболее распространенной версии, художник нарисовал Лизу Герардини, жену флорентийского торговца шелком.

"Она была абсолютно не похожа на сегодняшнюю Мону Лизу. Это не та же самая женщина", - заявил Котт, реконструировав изображение Лизы Герардини и сравнив его с картиной Леонардо.

За последние полвека картину несколько раз подробно исследовали ученые, в том числе при помощи инфракрасного излучения и мультиспектрального сканирования.

Однако профессор Котт утверждает, что его метод позволяет глубже проникать в структуру живописного полотна.

"Полученные результаты опровергают множество мифов и навсегда изменят наше восприятие шедевра Леонардо", - заявил ученый.

Под изображением Моны Лизы работы Леонардо да Винчи найдено еще одно портретное изображение.

С таким заявлением выступил французский ученый-исследователь Паскаль Котт.

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Он потратил более 10 лет на изучение знаменитейшего полотна.

Во французском Лувре, в котором хранится картина да Винчи, отказались комментировать заявление ученого.

Котт, основатель компании Lumiere Technology, использовал в своих исследованиях технологию отраженного света, так называемую технологию "усиления слоев" (Layer amplification method).

Ученый получил доступ к полотну да Винчи в 2004 году.