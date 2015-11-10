Der Spiegel: Путч

В статье Якоба Аугштайна под названием «Путч», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что власти Германии теряют контроль над ситуацией с мигрантами. Потеря контроля - именно так звучит обвинение, выдвинутое канцлеру Ангеле Меркель во время кризиса, связанного с наплывом мигрантов. Оно справедливо. Без контроля канцлер оказывается в сложной ситуации. Но проблема Меркель не в чужих, а в ее друзьях. Никто не должен ожидать от Меркель, что она возьмет ситуацию с потоком мигрантов под контроль. Но от нее ожидают, что она будет контролировать действия своего правительства. Контроль над притоком беженцев – это иллюзия. Контроль над собственными министрами – это необходимость. Мы являемся свидетелями того, как канцлера отстраняют от власти. Неужели уже слишком поздно для решающего слова?

Это правительство уже не управляет даже собой. Кризис, связанный с притоком мигрантов превратился в правительственный кризис, хаос в канцелярии. События быстро сменяют друг друга: сначала коалиция договорилась о новой политике в вопросе предоставления убежища. Затем внезапно появляется министр внутренних дел со значительным ужесточением согласованных ранее мер. Однако через мгновение ему приходится снять это предложение, и специальный представитель канцлера объявляет, что все остается по-прежнему. И поскольку беспорядок еще недостаточный, слово берет Вольфганг Шойбле и поддерживает министра внутренних дел. Шойбле, тень канцлера, которому недавно напомнили о том, что сейчас он в том же возрасте, что и Аденауэр, когда тот впервые стал канцлером.

Грязные игры власти

Речь не о мелочах: Как долго сбежавшие от гражданской войны в Сирии могут оставаться в стране? Есть ли у них право забирать свои семьи? После компромисса в вопросе предоставления убежища на прошлой неделе ответы на эти вопросы были: «три года» и «да». Но потом выяснилось, что министр внутренних дел играл мечеными картами. Есть так называемая дополнительная защита – всего один год проживания и никакого воссоединения с семьей. После соглашения на прошлой неделе, это должно было быть применимо только к очень небольшой группе, 1700 человек. Вдруг де Мезьер заявил, что сирийцы тоже должны подпадать под это правило – а они являются наибольшей группой среди беженцев. Де Мезьер оказался обманщиком.

Чтобы избежать такого хаоса, Ангела Меркель назначила координатором по делам беженцев свое доверенное лицо Петера Альтмайера. Но когда его спросили об инициативе де Мезьера, Альтмайеру пришлось признать: «Лично я этого не знал, верно». Если он надеялся, что на этом вопрос исчерпан, то он не принял в расчет Шойбле. В воскресенье вечером по телевидению он [Шойбле] назвал решение де Мезьера «необходимым».

Это грязные игры власти за счет жизней десятков тысяч женщин и детей. Их мужья и отцы в Германии. Там особенно боятся мужчин, которые приезжают одни. А теперь Шойбле и де Мезьер хотят запретить им забрать свои семьи? Немцев очень заботит интеграция мусульман. А теперь Шойбле и де Мезьер хотят сделать эту интеграцию невозможной? Если для этих семей не найдут легального пути для воссоединения, они будут искать нелегальные способы, опасные и смертельные. Еще больше детских тел будут появляться на пляжах Южного побережья.

Такая политика будет бессердечной и неразумной. Но Шойбле и де Мезьера это не заботит. У них сейчас только одна цель: Количество иностранцев не должно расти. Потому что ненависть к иностранцам в Германии достигает опасного уровня. Потому что республика меняется. Но не иностранцы меняют Германию, а сами немцы. Шойбле и де Мезьер объединились с общественностью против собственного правительства. Они считают, что большинство населения на их стороне. И СДПГ? На самом деле, они тоже в это верят.

Поведение министров Томаса де Мезьера и Вольфганга Шойбле можно назвать одним словом: путч.