Афганские военные вернули контроль над городом Кундуз

"Афганские силовики уже контролируют Кундуз. Сейчас проводится зачистка города от террористов, которые понесли тяжелые потери", - сообщил в четверг утром пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Седик Седикки, передает ТСН со ссылкой на CNN.

AFG Security Special Forces now controls Kunduz City, it is retaken and being cleared from terrorists, heavy causality to the enemy — Sediq Sediqqi (@moispokesman) September 30, 2015

Читайте также"Талибан" захватил стратегически важную крепость на севере Афганистана

Как сообщал УНИАН, на днях боевики радикального движения "Талибан" полностью захватили город Кундуз на севере Афганистана. Вчера спецназ из коалиции НАТО в Афганистане вступил в бой с талибами у города Кундуз, который был захвачен «Талибаном» на этой неделе