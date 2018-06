Афганские военные вернули контроль над городом Кундуз

"Афганские силовики уже контролируют Кундуз. Сейчас проводится зачистка города от террористов, которые понесли тяжелые потери", - сообщил в четверг утром пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Седик Седикки, передает ТСН со ссылкой на CNN.

AFG Security Special Forces now controls Kunduz City, it is retaken and being cleared from terrorists, heavy causality to the enemy