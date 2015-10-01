Афганские военные вернули контроль над городом Кундуз

04:51, 01 октября 2015
Мир
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Афганские военные вернули под свой контроль крупный город Кундуз, который талибы захватили в понедельник.

REUTERS

"Афганские силовики уже контролируют Кундуз. Сейчас проводится зачистка города от террористов, которые понесли тяжелые потери", - сообщил в четверг утром пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Седик Седикки, передает ТСН со ссылкой на CNN.

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Как сообщал УНИАН, на днях боевики радикального движения "Талибан" полностью захватили город Кундуз на севере Афганистана. Вчера спецназ из коалиции НАТО в Афганистане вступил в бой с талибами у города Кундуз, который был захвачен «Талибаном» на этой неделе

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