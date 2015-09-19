Скандал в РФ: У задержанного главы Коми силовики нашли золотую ручку и коллекцию элитных часов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативное видео, в ходе обысков обнаружены денежные средства и коллекция дорогих часов.

Согласно видео, следователи проводили обыски в рабочем кабинете главы региона в его присутствии. Они вскрыли сейф, внутри которого находилась крупная сумма денег в пачках. На видео запечатлена и коллекция дорогостоящих часов, стоимость одной из марок которых составляет порядка $1 млн.

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Согласно видеозаписи, следователи обнаружили и другие предметы, документы, представляющие интерес для следователей, в частности, проект по приобретению самолета "Bombardier Learjet 60".

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на один из российских телеканалов, у руководителя региона также нашли перьевую ручку из чистого золота.

Как сообщил официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Владимир Маркин, ФСБ и СК пресекли деятельность преступного сообщества под руководством Гайзера, действия которого, как считает следствие, были направлены на завладение госимуществом.

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По словам Маркина, СК 18 сентября возбудил уголовное дело в отношении 19 руководителей и участников преступного сообщества, совершивших в период с 2006 по 2015 год преступления, предусмотренные статьями 210 (преступное сообщество) и 159 (мошенничество) УК РФ.