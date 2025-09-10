В Украине уже предлагают новые iPhone 17, но по завышенным ценам в несколько раз.

Во вторник, 9 сентября, известная компания Apple представила новые iPhone 17. В линейку вошли четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Сразу же некоторые сайты в Украине выставили информацию о стоимости гаджетов.

Примечательно, что официальные продажи стартуют только с 19 сентября, но некоторые онлайн-магазины в Украине уже указали, сколько будет стоить новый смартфон.

При этом, другие онлайн-магазины принимают только предзаказ и не указывают стоимость iPhone 17.

Официально компания установила следующие цены на новые iPhone 17:

iPhone 17 будет стоить от 799 долларов;

iPhone Air - от 999 долларов;

iPhone 17 Pro стартует от 1099 долларов;

iPhone 17 Pro Max - от 1 199 долларов.

В Украине сайты установили разные цены на смартфоны в зависимости от конфигурации. Отмечается, некоторые сайты "требуют" предоплату, которая составляет 5% от стоимости гаджета.

Более того, на сайте объявлений OLX пользователь предлагает купить новый айфон за 180 тысяч, что составляет более 4 тысяч долларов. То есть, этот айфон в разы дороже американских цен.

Издание РБК-Украина отмечает, что стоимость айфонов в Украине, как правило, выше той, что в США, поскольку еще учитывается 20% НДС и пошлины, расходы на сертификацию и логистику. Также играет роль и колебания курса гривны к доллару. На цену также могут повлиять и политические факторы, которые могут менять цепочки поставок.

Сообщается, что в Украине новые iPhone 17 стоит ожидать до конца октября текущего года.

Что известно об iPhone 17: подробности

Ранее УНИАН рассказывал, что во время презентации компания сообщила, что главной особенностью смартфона стала рекордно низкая толщина. 5,6 мм. Примечательно, что такими тонкими iPhone не были никогда. Также в смартфоне нет слота для SIM - только eSIM-ки.

Также мы писали, что AirPods Pro 3 заметили в одном из магазинов Best Buy еще до официальной презентации компании. До этого были слухи, что Apple может выпустить две версии AirPods Pro 3. Первую должны показать на презентации, а вторая может выйти в 2026 году и будет стоить дороже. Указывается, что она будет отличаться встроенной инфракрасной камерой.

