Полиция Венгрии применила слезоточивый газ против мигрантов, прорвавших границу с Сербией (фото, видео)

Об этом сообщает Reuters.

«Полиция принимает законные и соразмерные меры для защиты венгерской государственной границы и внешней границы ЕС», - отмечается в сообщении пресс-службы полиции.

Также известно, что в ответ на агрессивные действия мигрантов полиция Венгрии вынуждена была применить слезоточивый газ и водометы.

Венгрия уже объявила кризисное положение в двух областях из-за мигрантов и решает вопрос о возведении заграждения на границе с Румынией, если мигранты решат изменить привычный маршрут следования в Западную Европу через Сербию.