Полиция Венгрии применила слезоточивый газ против мигрантов, прорвавших границу с Сербией (фото, видео)
19:55, 16 сентября 2015Мир
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Венгерская полиция сообщила, что группа «агрессивно настроенных» мигрантов прорвала пограничные с Сербией ограждения.
Мигранты в Венгрии штурмуют границу / origo.hu
Об этом сообщает Reuters.
«Полиция принимает законные и соразмерные меры для защиты венгерской государственной границы и внешней границы ЕС», - отмечается в сообщении пресс-службы полиции.
Также известно, что в ответ на агрессивные действия мигрантов полиция Венгрии вынуждена была применить слезоточивый газ и водометы.
Венгрия уже объявила кризисное положение в двух областях из-за мигрантов и решает вопрос о возведении заграждения на границе с Румынией, если мигранты решат изменить привычный маршрут следования в Западную Европу через Сербию.
Венгерская полиция использовала против мигрантов водометы и слезоточивый газ
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