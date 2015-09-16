Полиция Венгрии применила слезоточивый газ против мигрантов, прорвавших границу с Сербией (фото, видео)

19:55, 16 сентября 2015
Мир
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Венгерская полиция сообщила, что группа «агрессивно настроенных» мигрантов прорвала пограничные с Сербией ограждения. 

Мигранты в Венгрии штурмуют границу / origo.hu

Об этом сообщает Reuters.

«Полиция принимает законные и соразмерные меры для защиты венгерской государственной границы и внешней границы ЕС», - отмечается в сообщении пресс-службы полиции.

Также известно, что в ответ на агрессивные действия мигрантов полиция Венгрии вынуждена была применить слезоточивый газ и водометы.

Венгрия уже объявила кризисное положение в двух областях из-за мигрантов и решает вопрос о возведении заграждения на границе с Румынией, если мигранты решат изменить привычный маршрут следования в Западную Европу через Сербию.

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