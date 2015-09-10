"Нахватать все, что плохо лежит": политолог РФ прокомментировал участие Путина в сирийском конфликте

Об этом "Новому времени" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Он отметил, что базовых причин, подтолкнувших Владимира Путина к вмешательству в сирийский конфликт, несколько.

Подчеркивается, что первая - необходимость соответствовать требованиям того узкого коридора возможностей, в который он сам себя загнал.

"Дело в том, что сейчас российский президент зависит от силовиков. Естественно, речь идет не о полковниках и даже не о генералах, а о многозвездных генералах. Они понимают, что произошло геополитическое поражение: Путин потерял Украину, теряет Приднестровье, а также сливает Донбасс, понемногу от него дистанцируясь", - рассказывает Орешкин.

При этом он считает, что некоторых силовиков, более прагматичных, это устраивает, но остальные требуют компенсации, и Путин не может позволить себе показаться слабаком.

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"Если он потеряет еще и Сирию, точнее Башара Асада, которого поддерживает, силовики воспримут это как тотальное поражение перед лицом Соединенных Штатов", - считает политолог.

Вторая причина, продолжает Орешкин, в типично путинском стиле: нахватать все, что плохо лежит, а затем сдавать в обмен на какие-либо уступки или привилегии.

"Сирия в данном случае все равно что Надежда Савченко, которую взяли в заложники, а теперь торгуются с Украиной и ПАСЕ", - проводит параллели политолог.

Таким образом, считает он, к авантюре в Сирии Путина подтолкнули два соображения: во-первых, продемонстрировать ершистость на внутреннем идеологическом рынке для генералитета и патриотического класса, пребывающего последние два года в истерике, во-вторых, использовать ситуацию для торга с Западом.

Полный текст мнения Дмитрия Орешкина читайте в выпуске журнала "Новое время" 11 сентября.