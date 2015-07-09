Глава МВФ: Греция должна провести реструктуризацию долга

Об этом заявила управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает Европейская правда со ссылкой на Business Standard.

По ее словам, в дополнение к реформам, которые Афины должны провести, другой опорой должна стать реструктуризация долга для обеспечения его устойчивости.

Читайте такжеМВФ отказался финансировать Грецию из-за просрочки платежа

"Греция находится в ситуации острого кризиса, которая должна решаться", - сказала она в среду на конференции в Вашингтоне.

Несмотря на то, что Греция допустила дефолт по своему кредиту перед МВФ 30 июня, Лагард заверила, что институция "как и раньше полностью занимается тем, чтобы помочь найти решение".

В то же время, как отметила она, Греции не стоит ожидать новых кредитов от МВФ, поскольку страна не выплатила фонду своевременно очередной платеж.

"Конечно, моя мысль такая, что МВФ должен придерживаться своих правил и быть всегда объективным", - отметила Лагард.

Напомним, греческая делегация не представила новых предложений на встрече министров финансов еврозоны в Брюсселе.

Читайте такжеDer Spiegel: У Греции ровно пять дней

Пока греческое правительство не позже чем в четверг, 9 июля, должно подробно представить свои предложения относительно всеобъемлющих и конкретных реформ.

Новый внеочередной саммит ЕС по Греции состоится 12 июля.