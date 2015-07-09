Глава МВФ: Греция должна провести реструктуризацию долга
Новая программа финансовой помощи Греции должна включать реструктуризацию долга страны.
Об этом заявила управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает Европейская правда со ссылкой на Business Standard.
По ее словам, в дополнение к реформам, которые Афины должны провести, другой опорой должна стать реструктуризация долга для обеспечения его устойчивости.
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"Греция находится в ситуации острого кризиса, которая должна решаться", - сказала она в среду на конференции в Вашингтоне.
Несмотря на то, что Греция допустила дефолт по своему кредиту перед МВФ 30 июня, Лагард заверила, что институция "как и раньше полностью занимается тем, чтобы помочь найти решение".
В то же время, как отметила она, Греции не стоит ожидать новых кредитов от МВФ, поскольку страна не выплатила фонду своевременно очередной платеж.
"Конечно, моя мысль такая, что МВФ должен придерживаться своих правил и быть всегда объективным", - отметила Лагард.
Напомним, греческая делегация не представила новых предложений на встрече министров финансов еврозоны в Брюсселе.
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Пока греческое правительство не позже чем в четверг, 9 июля, должно подробно представить свои предложения относительно всеобъемлющих и конкретных реформ.
Новый внеочередной саммит ЕС по Греции состоится 12 июля.