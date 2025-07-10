Отмечается, что спрос на бензин в США на прошлой неделе вырос на 6%.

Цены на нефть в четверг, 10 июля, изменились. Инвесторы оценивали потенциальное влияние пошлин президента США Дональда Трампа на мировой экономический рост, в то время как ослабление доллара и рост спроса на бензин поддержали цены.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4 цента до 70,23 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 1 цент до 68,37 доллара за баррель.

Поддержку ценам на "черное золото" оказывает ослабление доллара на азиатских торгах, сказал старший аналитик OANDA Келвин Вонг. Падение американской валюты приводит к росту цен на нефть, поскольку делает ее более дешевой для держателей других валют.

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Также поддержку ценам оказывает рост запасов сырой нефти в США при одновременном снижении запасов бензина и дистиллятов на прошлой неделе, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA). По данным EIA, спрос на бензин на прошлой неделе вырос на 6% до 9,2 млн баррелей в сутки.

Пошлины Трампа - последние новости

9 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Бразилии ввести штрафные пошлины в размере 50% на экспорт в США после ссоры с Луисом Инасиу Лула да Сильвой. Он также объявил о планах ввести пошлины на медь, полупроводники и фармацевтические препараты, а его администрация направила новую партию писем о введении пошлин, в частности, Филиппинам, Ираку и другим странам.

Политики по-прежнему обеспокоены инфляционным давлением со стороны пошлин Трампа. Более высокие процентные ставки делают заимствования более дорогостоящими и снижают спрос на нефть.

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