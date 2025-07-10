В МИД страны изучают информацию о задержании своих граждан.

Сейчас Китай проверяет информацию об аресте в Украине двух граждан КНР, которых обвиняют в шпионаже. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает Newsweek.

По ее словам, "законные права и интересы китайских граждан должны быть защищены" в этом случае.

В частности в Китае заявляют, что страна не участвует в войне и не поставляет оружие ни одной из сторон, однако во время конфликта в Украине КНР и Россия углубили свое стратегическое партнерство, пишет Newsweek.

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Задержание китайских шпионов - что известно

Напомним, 9 июля стало известно, что СБУ задержала китайских шпионов, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Одним из китайцев оказался 24-летний бывший студент технического университета в Киеве, из которого его выгнали в 2023 году за плохую успеваемость, однако он остался в украинской столице.

Его отец является постоянным жителем Китая, однако периодически посещал Украину, чтобы лично координировать разведывательную деятельность своего сына.

По информации СБУ, сын должен был обеспечить техническую документацию для производства украинских "Нептунов", поэтому он пытался завербовать украинца, который работал над их разработкой.

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