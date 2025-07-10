Мобильные огневые группы работают достаточно эффективно и сбивают до 50% дронов, сообщил Лакийчук.

Россия наращивает производство ударных дронов для запуска по Украине, поэтому нужно применять различные средства для их уничтожения, заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что, кроме наступательной стратегической операции на суше, враг проводит стратегическую воздушную операцию, цель которой - сеяние паники в Украине.

"Не имея успеха, которого хотелось бы врагу на поле боя, он хочет принудить Украину к капитуляции через террор населения. К сожалению, прогнозы неутешительны: россияне будут пытаться продолжить эту очередь ударов по крупным городам и в дальнейшем", - подчеркнул Лакийчук.

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По его словам, надо задействовать все возможные средства для сбивания вражеских воздушных целей, и здесь нельзя делать ставку на что-то одно.

"Если посмотреть статистику по уничтожению вражеских дронов в целом за последний месяц, то где-то 50% "шахедов" и их аналогов приходится на мобильные огневые группы, еще до 25% - это локально потерянные, то есть или также подстрелены, или уничтожены РЭБом, или это "Герберы", обманки, которые попадали сами. Третья позиция - армейская авиация, которая действует удивительно эффективно именно против "шахедов", в частности они работают с вертолетов", - сказал Лакийчук.

Он подчеркнул, что не надо ограничиваться каким-то одним средством и способом сбивания, а необходимо совершенствовать мобильные огневые группы.

"Многие говорят, что их эффективность упала, но это неправда, потому что, учитывая увеличение количества вражеских целей, наоборот - выросла. Поэтому надо их количество увеличивать, улучшать их вооружение. Антишахедные дроны - это хорошо, но это среднесрочная перспектива, и работать в этом направлении надо", - подчеркнул эксперт.

Лакийчук отметил, что количество дронов в небе над Украиной будет расти, потому что РФ запустила еще один завод по их производству и поручила частично эту работу северокорейцам. По его словам, здесь необходимо и в дальнейшем уничтожать не только производственные вражеские мощности, но и подрядчиков, которые производят компоненты к дронам, а также склады этих "смертельных игрушек".

Ночная атака россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 июля Российская Федерация атаковала Украину 415 средствами воздушного нападения, из них 178 сбиты, а 204 - локально потеряны или подавлены. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что Россия запустила по Украине 8 баллистических ракет Искандер-М и 6 крылатых ракет Х-101, которые также уничтожены.

Кроме того, РФ запустила по Украине 397 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов (около 200 - "Шахеды") и 4 зенитные управляемые ракеты С-300.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито 164 вражеских БпЛА типа Shahed, а 204 дрона/ракеты - локально потеряны/подавлены РЭБ.

В Воздушных силах отмечали, что основным направлением удара врага была столица Украины.

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