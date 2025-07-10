Премьера 4 сезона запланирована на 17 сентября.

Опубликован официальный тизер 4 сезона известной драмы от Apple TV+ "Утреннее шоу" (The Morning Show) с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

Как пишет Variety, судя по всему, центральной темой нового сезона шоу станет искусственный интеллект.

"После завершения слияния UBA и NBN, новостная редакция сталкивается с новой ответственностью, скрытыми мотивами и трудноуловимой истиной в поляризованной Америке. В мире дипфейков, теорий заговора и корпоративных махинаций - кому можно доверять? И как отличить реальность от иллюзии?" - говорится в описании к ролику на YouTube.

Видео дня

Премьера 4 сезона шоу запланирована на 17 сентября 2025 года.

"Теперь, как никогда, мы должны ставить под сомнение всё, что видим и слышим", - говорит Алекс (Дженнифер Энистон) за кадром в тизере, в котором она и Брэдли (Риз Уизерспун) идут по отдельности вдоль окон. "Правда всегда выходит наружу. Ты же знаешь это", - звучит голос Брэдли.

"Утреннее шоу" - тизер 4 сезона

"Утреннее шоу" - что еще известно о сериале и новом сезоне

Сообщается, что в новом сезоне, кроме Энистон и Уизерспун, вернутся Николь Бехари и Нестор Карбонелл. Среди новых актеров - Джереми Айронс, Аарон Пьер и Уильям Джексон Харпер.

Исполнительными продюсерами сериала выступили шоураннер Шарлотта Стоудт; режиссер Мими Ледер; Майкл Элленберг и Линдси Спрингер от Media Res; Дженнифер Энистон и Кристин Хан от Echo Films; Риз Уизерспун и Лорен Ньюстадтер от Hello Sunshine; а также Зандер Леман и Майка Шрафт.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Дженнифер Энистон заподозрили в новом романе.

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