Россия может выйти на производство и запуск до 1000 "Шахедов" в сутки, отметил Роман Свитан.

Россия увеличивает производство ударных беспилотников из-за помощи Китая. И в случае выхода на максимальное производство враг может запускать до 1000 БПЛА ежесуточно. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Это не иранские "Шахеды", это российско-китайские "Герани". Это уже фактически китайское производство. А они могут масштабировать его до серьезных значений. То количество дронов, которые мы слышим - делите пополам и получите количество ударных дронов. Они увеличивают это производство и будут дальше это делать. Они упрутся в какую-то цифру, связанную не с производством, как с возможностью целеуказания и запуска этих дронов. Она около 1000 может быть", - сказал Свитан.

В то же время он отметил, что Украине, для того, чтобы уничтожать такое количество российских целей, надо изменить формат работы ПВО. В частности, по словам эксперта, необходимо уничтожать БПЛА врага на рубежах, не допуская их захода вглубь украинской территории.

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"Надо усилить фронтальную ПВО, сделать ее практически непроходимой для аэроцелей. Это возможно. Если перевести на корпусную глубину до 50 километров практически все мобильные группы, их несколько тысяч. Усилить их ЗРК малой дальности, типа Raven, которые нам передали. Усилить механизмами, неплохо становится на крыло новый вид уничтожения аэроцелей - это дроны-перехватчики. Они полностью не закроют, но 30% задач фронтальной ПВО могут на себя взять. Плюс зенитки, пулеметы", - пояснил Свитан.

Российские атаки: важные новости

В ночь на 10 июля российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, враг использовал 415 средств воздушного нападения, большинство из которых летели на Киев.

На этот обстрел отреагировал Владимир Зеленский, заявив, что это очевидное наращивание террора Россией, потому что каждую ночь сотни "шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Он также призвал партнеров ускориться с решениями по РФ.

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