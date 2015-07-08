Меркель: внеплановый саммит ЕC по Греции состоится 12 июля

Об этом сообщила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита глав государств и правительств стран еврозоны в Брюсселе, передает ТАСС.

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"Сегодня мы встретились на уровне глав государств и правительств стран еврозоны. В воскресенье мы снова хотим встретиться в этом же составе представителей, а также затем в составе представителей 28 стран", - сказала она.

"Я думаю, что объявление об этом говорит, насколько серьезна ситуация", - добавила Меркель.

"Убеждены ли мы в том, что Греция представит новые предложения? Я не знаю, иначе мы бы и не проводили новую встречу в воскресенье. Премьер Греции нам пообещал, что такой детальный план будет представлен. Мы приняли это к сведению", - сказала она.

Меркель также подчеркнула, что "у нас очень мало времени, чтобы найти решение проблемы". "В последние дни экономическая ситуация в Греции не улучшилась", - подчеркнула канцлер.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Брюсселе перед началом евросаммита заявил, что Греция вернулась в Брюссель со старыми предложениями. Никаких новых предложений относительно реформ, под которые можно было бы выделить финансовую помощь, нет.

Как сообщалось, во вторник, 7 июля, вечером состоялся экстренный саммит стран еврозоны, на котором премьер-министр Греции Алексис Ципрас должен был представить новые предложения по выходу страны из долгового кризиса.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис не исключал выхода Греции из еврозоны в случае отсутствия надежного пакета реформ. В то же время президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что решительно выступает за сохранение Греции в еврозоне.