Туск: Европа не сможет помочь Греции против ее собственной воли

Евросоюз хочет помочь Греции, но не может этого сделать против ее воли.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

"Европа хочет помочь Греции. Но никому нельзя помочь против его собственной воли. Давайте подождем результаты греческого референдума", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Греции Алексис Ципрас в своем обращении к греческому народу заявил, что Греция получила лучшие предложения от кредиторов, однако запланированный на воскресенье референдум все же состоится.

Как подчеркнул Ципрас, "нет" на референдуме не будет означать выход Греции из еврозоны, а имеет целью давление на кредиторов ради соглашения при лучших условиях.

