Британец планирует собрать 1,5 млрд евро для выплаты долгов Греции
На данный момент Том Фини собрал лишь 30 тыс. евро, но не останавливается на достигнутом.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Сотрудник магазина обуви в Великобритании Том Фини собрал более 30 тысяч евро (33 575 долларов США) при помощи Интернет-проекта Crowdfunding с целью помочь Греции выплатить свой долг и избежать дефолта.
В первый день для его "Фонда финансовой помощи Греции" пожертвовали деньги более 2 тысяч человек, собрав 0,002% от общей суммы 1,5 млрд евро, необходимых для погашения задолженности.
"Вся эта возня вокруг Греции здорово утомляет", - заявил 29-летний создатель проекта Том Фини.
"Почему бы людям самим не решить проблему? Евросоюз – это дом для 503 миллионов человек, и если бы каждый из них пожертвовал несколько евро, то ситуация с Грецией разрешилась уже в ближайшее время. Это же просто" - утверждает он.
Если проект окажется успешным, то его участники будут вознаграждены за свою щедрость – открыткой от премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, греческим салатом с сыром фета или же путевкой в Грецию на двоих, в зависимости от размера пожертвования.
"Я понимаю, что многие воспримут это как шутку, но Crowdfunding действительно может помочь", - заявляет Фини.