Британец планирует собрать 1,5 млрд евро для выплаты долгов Греции

Об этом сообщает Ekathimerini.

Сотрудник магазина обуви в Великобритании Том Фини собрал более 30 тысяч евро (33 575 долларов США) при помощи Интернет-проекта Crowdfunding с целью помочь Греции выплатить свой долг и избежать дефолта.

В первый день для его "Фонда финансовой помощи Греции" пожертвовали деньги более 2 тысяч человек, собрав 0,002% от общей суммы 1,5 млрд евро, необходимых для погашения задолженности.

"Вся эта возня вокруг Греции здорово утомляет", - заявил 29-летний создатель проекта Том Фини.

"Почему бы людям самим не решить проблему? Евросоюз – это дом для 503 миллионов человек, и если бы каждый из них пожертвовал несколько евро, то ситуация с Грецией разрешилась уже в ближайшее время. Это же просто" - утверждает он.

Если проект окажется успешным, то его участники будут вознаграждены за свою щедрость – открыткой от премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, греческим салатом с сыром фета или же путевкой в Грецию на двоих, в зависимости от размера пожертвования.

"Я понимаю, что многие воспримут это как шутку, но Crowdfunding действительно может помочь", - заявляет Фини.