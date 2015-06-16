Миллиардер Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента США

Об этом Трамп заявил сегодня, 16 июня, сообщается на его странице в Twitter.

"Сегодня я официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США", - говорится в сообщении.

Today I officially declared my candidacy for President of the United States. Watch the video of my full speech- https://t.co/gonTk0o9Dt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2015

Дональд Трамп будет баллотироваться от республиканской партии США.

"Грустно, что "американская мечта" умерла. Но если я стану президентом, я ее верну. Она будет больше, лучше и сильнее, чем кода либо, и мы сделаем Америку снова великой", - заявил Трамп в своей речи, посвященной выдвижению кандидатуры на должность президента.

Читайте такжеМитт Ромни решил отказаться от участия в выборах президента СШАТрамп отметил, что США давно не одерживали побед, в частности, в торговых отношениях с Китаем, сообщает издание USA Today.

Незадолго до объявления о намерении баллотироваться в президенты, Трамп опубликовал в своем Instagram фото Джорджа Буша-младшего и Джеба Буша, который накануне также официально вступил в президентскую гонку, отмечает Дождь.

Трамп сопроводил фотографию следующим комментарием: «Нужен ли нам еще один Буш в Белом доме? Нам их достаточно».

Do we really need another Bush in the White House--- we have had enough of them. Фото опубликовано Donald J. Trump (@realdonaldtrump) Июн 15 2015 в 12:12 PDT

Ранее УНИАН сообщал, что бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш заявил об участии в президентских выборах в США. Джеб Буш отметил, что поднимет вопрос о направлении развития и будущем страны заверив, что сможет обеспечить активный экономический рост.