Джеб Буш начал предвыборную гонку за пост президента США

Бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш заявил об участии в президентских выборах в США, передает The Wall Street Journal.

«Наша страна движется по очень плохому курсу. И вопрос в том - что мы будем с этим делать? Вопрос для меня: что я буду с этим делать? И я решил. Я - кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки», - отметил Буш в ходе церемонии старта избирательной кампании.

Джеб Буш, который может стать третьим представителем своей семьи на высшем посту США, в понедельник подал свои документы в Федеральную избирательную комиссию.

Читайте такжеДжеб Буш назвал Путина "безжалостным прагматиком", которого нужно остановитьДжеб Буш отметил, что поднимет на дебатах вопрос о направлении развития и будущем страны заверив, что сможет обеспечить активный экономический рост.

«Нету причин утверждать, что страна не может показать экономический рост на уровне 4% в год», - отметил Буш. По его словам, подобный рост экономики позволит создать дополнительно 19 миллионов рабочих мест.

При этом отмечается, что Буш позиционирует себя как аутсайдера, готового принести свежий взгляд на политические проблемы.

Читайте такжеДжеб Буш поддержал расширение присутствия НАТО в Европе«Стране нужен президент, готовый бросить вызов устоявшейся политической культуре в столице», - отметил кандидат в президенты США.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший губернатор американского штата Флорида, брат экс-президента США Джорджа Буша-младшего, Джеб Буш, с большой вероятностью будет баллотироваться на пост президента в 2016 году.