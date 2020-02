Нарвался сам: рысь напала на дрессировщика во время циркового выступления (видео)

Сегодня в Цхинвале во время циркового представления, рысь набросилась на дрессировщика. В зале, судя по шуму и крикам детей, началась паника. Зрителей также возмутил тот факт, что сцена никак не была огорожена во время представления, и могли пострадать люди.

