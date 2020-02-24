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Нарвался сам: рысь напала на дрессировщика во время циркового выступления (видео)

11:39, 24 февраля 2020
Мир
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В выступление был включен номер с дрессированной рысью / скриншот из видео

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Очевидцы сняли инцидент на видео, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Инцидент произошел в цирке Южной Осетии во время гастролей в Цхинвале. В выступление был включен номер с дрессированной рысью.

На кадрах видно, как дрессировщик тянет дикую кошку за поводок, которая сидит на подставке. В результате рысь упала вместе с подставкой, после чего набросилась на дрессировщика.

Сообщается, что мужчина не получил серьезных повреждений и смог самостоятельно уйти с манежа и увести животное.

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