Нарвался сам: рысь напала на дрессировщика во время циркового выступления (видео)
11:39, 24 февраля 2020Мир
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Дрессировщик не получил серьезных повреждений.
В выступление был включен номер с дрессированной рысью / скриншот из видео
В Южной Осетии цирковая рысь во время выступления набросилась на дрессировщика, который ее раздразнил.
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Очевидцы сняли инцидент на видео, сообщает Sputnik Южная Осетия.
Инцидент произошел в цирке Южной Осетии во время гастролей в Цхинвале. В выступление был включен номер с дрессированной рысью.
На кадрах видно, как дрессировщик тянет дикую кошку за поводок, которая сидит на подставке. В результате рысь упала вместе с подставкой, после чего набросилась на дрессировщика.
Сообщается, что мужчина не получил серьезных повреждений и смог самостоятельно уйти с манежа и увести животное.
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