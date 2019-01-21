В Житомире поймали раненую рысь (фото)

В Житомире на территории областного центра вертебрологии сегодня поймали раненую рысь.

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Как сообщили в Государственной экологической инспекции Полесского округа, 21 января в это учреждение обратились люди, которые видели на территории коммунального учреждения «Областной медицинский центр вертебрологии и реабилитации» раненую рысь.

«Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Полесского округа совместно с работниками Центра защиты животных Житомира выехали ловить краснокнижное животное, чем пытались защитить житомирян от возможного нападения дикой рыси. Прибыв на место вызова, они и обнаружили обессиленное животное», - говорится в сообщении.

У рыси была повреждена правая передняя лапа, поэтому ее доставили к специалистам ветеринарного факультета Житомирского агроэкологического университета, где ей оказали помощь.

Ветеринары пришли к выводу, что долгое время неизвестные удерживали рысь в домашних условиях, она вела малоподвижный образ жизни, поэтому приспособиться к существованию в природных условиях ей будет трудно. Учитывая это, специалисты решили разместить животное в Ривненском зоопарке, куда его доставят в ближайшее время.

Каким образом рысь попала на территорию медицинского учреждения, и кто ее удерживал, сейчас выясняется.

В Государственной экологической инспекции напомнили, что за незаконное содержание диких и краснокнижных животных украинским законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В целом же, по данным учетов охотничьих животных, на территории Житомирской области сейчас насчитывается 34 особи рыси.