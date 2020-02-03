EUObserver: Британия вышла из ЕС после 47 лет членства, а что дальше?

Следующие 11 месяцев могут увенчаться жесткой игрой за условия двусторонних экономических отношений, от которых и будет зависеть историческое значение Brexit.

«Пять, четыре, три, два, один... Мы вышли!» - обратный отсчет до Brexit был словно на Новый год, хоть его запустили в 11:00 вечера вместо полуночи и в январе, а не в декабре. Да и куранты Биг-Бена звучали в записи, ведь сама башня с часами на ремонте.

Однако, радость тысяч сторонников выхода из ЕС на Парламентской площади в Лондоне была настоящей, когда Великобритания официально лишилась членства в европейской организации в минувшую пятницу. Этот день стал переломным в европейской истории. Ведь впервые ЕС сократился с 28 до 27 стран-участниц, потеряв 66 миллионов граждан, - пишет EUObserver.

Шотландия тоже вышла из Евросоюза в пятницу, будучи частью Соединенного Королевства. Но большинство шотландцев хотят вернуться, о чем свидетельствуют данные опросов. Большинство в шотландском парламенте проголосовало на прошлой неделе за проведение второго референдума о независимости. А первый министр Никола Стерджен ищет способ скорейшего возвращения своего королевства в европейских клуб.

Читайте такжеВ Лондоне заработало представительство ЕС в Британии

На Парламентской площади в Лондоне толпа преимущественно мужчин, которые поддерживают Brexit, праздновали конец членства в ЕС, распевая «Правь, Британия, морями», а также другие патриотические песни, махая при этом национальными флагами. Алкоголь был запрещен на площади. Участники празднования смотрели эпизоды 47-летнего членства Великобритании в ЕС на большом экране. Фильм включал известное требование премьер-министра Маргарет Тэтчер, чтобы Брюссель «вернул нам деньги».

Но после празднования момента Brexit, что ждет Лондон дальше? Следующие 11 месяцев будут спокойным переходным периодом, в течение которого Великобритания и ЕС будут обсуждать будущие отношения. Премьер-министр Борис Джонсон собирается выступить с ключевой речью сегодня, 3 февраля, чтобы объяснить позицию своей страны на переговорах. В свою очередь, главный представитель Еврокомиссии на переговорах Мишель Барнье собирается ответить объявлением пожеланий ЕС.

Джонсон отдал бы предпочтение соглашению наподобие того, которое действует между европейской организацией и Канадой. Однако, все может закончиться и без какого-либо соглашения. А будущая торговля между сторонами будет регулироваться условиями ВТО. Появились признаки того, что Джонсон готовится к жесткой игре.

Читайте такжеБритания после Brexit нет будет соблюдать стандарты ЕС - Джонсон

Его министр иностранных дел Доминик Рааб на прошлой неделе разослал телеграммы всем зарубежным миссиям, в которых было указано, что британские дипломаты дистанцируются от коллег из ЕС и будут сидеть отдельно от них в международных организациях. Со стороны союза Барнье объявил требование «уравнять игровое поле». Это означает, что торговля между ЕС и Великобританией должна опираться на правила организации, чтобы не снижать стандарты. Ожидается, что Джонсон согласится принять европейские правила относительно продовольствия, прав работников и окружающей среды. Но под вопросом, признает ли Лондон юрисдикцию Европейского суда в решениях, были ли нарушены правила ЕС.

Тем временем, Брюссель будет занят собственными международными делами включительно с миграционной политикой, европейским зеленым соглашением и новым семилетним бюджетом. Обсуждение последнего всегда были сложными. Но в этот раз разговор будет еще сложнее без взносов Великобритании. Взносы королевства были третьими или четвертыми по размеру в бюджете ЕС на протяжении последних лет. На эти деньги приходилось примерно 13% от всей суммы. По мнению лорда Джона Керра, переговоры о будущих британско-европейские отношениях могут стать «отвратительными», спровоцировав злость на ЕС.

Читайте такжеFinancial Times: Британия может заморозит активы России после Brexit

Лорд Керр написал известную статью 50 договора о ЕС, согласно которой страны-участницы могут покинуть союз.

«Как становится очевидно, счастливого завершения этих переговоров не будет. Люди начнут обвинять иностранцев», - считает он, добавив, что без Британии союз тоже изменится.

«Вместе с Нидерландами, Данией и другими скандинавскими странами, мы были больше всех заинтересованы в свободной торговле с внешним миром», - сказал он.

Страны Балтии тоже будут больше встревожены после выхода Британии, которая традиционно занимала жесткую позицию против Кремля. Но историческая оценка Brexit, прежде всего, будет зависеть от того, как Британия и ЕС будут экономически себя чувствовать друг без друга. Таким образом, все будет зависеть от торговой сделки, которая бы служила интересам обеих сторон.