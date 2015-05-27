The Christian Science Monitor: Чтобы защитить «цифровой суверенитет», Россия грозится заблокировать Google и Facebook

Об этом пишет Фред Уэйр в своей статье «Чтобы защитить «цифровой суверенитет», Россия грозится заблокировать Google и Facebook», опубликованной на сайте издания The Christian Science Monitor.

В последние годы российская свободная кибер-вселенная растет не по дням, а по часам, и теперь у нее более чем 80 миллионов пользователей, или около 60 процентов населения. Но во имя «цифрового суверенитета», власти активизируют усилия, чтобы контролировать ее, часть всемирной гонки между ускорением онлайн технологий и желанием правоохранительных органов следить за всей этой деятельностью.

Критики говорят, что линия фронта формируется вокруг проблемы шифрования, которое компании постоянно модернизируют в эпоху после Эдварда Сноудена, чтобы гарантировать неприкосновенность частной жизни клиентов.

В России власти борются с помощью жесткого закона, который вступает в силу 1 сентября, они требуют, чтобы все глобальные интернет-платформы, такие, как Twitter, Google, Facebook, Apple, и, а также интернет-бизнес всех видов, хранили данные российских пользователей только на внутренних серверах страны. На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал, чтобы Apple и Google удалили элементы «экстремистского содержания», запрещенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, он многозначительно предупредил, что из-за применяемого шифрования, российские серверы могут быть вынуждены снимать целые платформы для того, чтобы блокировать частичку нежелательного содержания.

Идея заключается в том, что данные, хранящиеся на российских серверах, будут защищены от любопытных глаз Агентства национальной безопасности США. Тем не менее, эксперты говорят, что, возможно, это также оградит российское киберпространство, и российским властям будет проще контролировать то, что размещают и читают граждане в Интернете.

До сих пор российские власти делали это с помощью законопроекта 2012 года, который позволяет создание официального черного списка – громоздкого реестра запрещенных сайтов, которые базирующиеся в России Интернет-провайдеры (ISP) потребовали заблокировать.

Сейчас в списке более 10 000 веб-сайтов, в основном из-за содержания, при защите которого проблемы могут возникнуть даже у самого ярого борца за гражданские права, например, детская порнография, про-террористическая агитация, и сайты, которые рекламируют суицид. Некоторые из них открыто политические, в том числе блог в Livejournal российского борца с коррупцией политика Алексея Навального, новостная служба Grani.ru, и веб-страница высланного из страны антикремлевского активиста Гарри Каспарова.

«Многие из этих запретов являются разумными, никто не отрицает этого», говорит Станислав Козловский, глава российского Wikimedia. «Но новая проблема в том, что крупные компании в настоящее время переходят» от обычных к защищенным «https» веб-сайтам, которые правоохранительным органам гораздо труднее взломать.

«В таких случаях одна определенная часть контента не может быть просто вырезана, и единственный способ заблокировать ее – обрушить всю платформу. Чего я не понимаю, почему [власти] делают это так. Почему они просто не преследуют тех, кто размещает детскую порнографию?»

Баланс шифрования

На прошлой неделе Роскомнадзор разослал предупредительные письма Google, Twitter, и Facebook, напоминая им, что, согласно российскому законодательству, они обязаны передавать данные о любом российском блоггере – фактически о любом пользователе – у которого есть более 3000 читателей ежедневно. Любой пользователь услуг, который размещает материалы, призывающие к «несанкционированным акциям протеста и беспорядкам», должен быть заблокирован, а использование компанией шифрования https может заставить российских интернет-провайдеров заблокировать весь сайт.

«В наших письмах мы регулярно напоминаем компаниям о последствиях нарушения российского законодательства», сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

В другом предупреждении, Роскомнадзор потребовал, чтобы Google и Apple удалили приложения, которые позволяют пользователям загружать экстремистские материалы, в том числе книгу Адольфа Гитлера «Mein Kampf» и работы известного исламистского писателя. По сообщениям российских СМИ, обе компании впоследствии подчинились приказу Роскомнадзора.

«Есть реальные экстремистские работы, которые могут быть опасны», говорит Александр Верховский, руководитель московского центра «Сова», который отслеживает экстремистские группы в России. «Но законы очень плохо сформулированы, и правоохранительные органы тратят много времени на бесполезные вещи, как, например, борьба с игрушечными фашистскими солдатиками и тому подобное. Найти материал, который нужно запретить, просто, и я полагаю, именно поэтому список только растет».

Примерно через три месяца, вступит в силу новый закон, который требует от всех компаний, работающих в российском киберпространстве, хранить данные всех российских пользователей на локальных серверах. Эксперты говорят, что этот закон – радикальная декларация «цифрового суверенитета», но также невозможно предугадать, как он будет реализован.

«К сожалению, технология развивается гораздо быстрее, чем способность законодательства и правоприменения быть с ней наравне», говорит Андрей Колесников, директор координационного центра доменов Ru.net.

И пока Россия может использовать свою собственную уникальную смесь угроз и жестоких законов, чтобы попытаться решить проблему шифрования, это все же остается глобальной проблемой.

«После откровений Сноудена, люди начали шифровать все. Вы получаете эту защиту, и правоохранительным органам придется постараться, чтобы не отставать. Вот почему я на самом деле не беспокоюсь об Интернете в России, несмотря на опасения, которые высказывают люди», говорит Колесников. «Он просто слишком большой и динамичный, и в основном, нормально развивается».