Frankfurter Allgemeine: Кто сколько возьмёт?

Об этом сообщает Михаэль Стабенов в статье под названием «Кто сколько возьмёт?», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

На самом деле, Европейская комиссия хотела официально представить свои предложения по «европейской миграционной программе действий» только в конце месяца. Но из-за трагедии с беженцами комиссары оказались под давлением. Под впечатлением примерно 1800 смертей в Средиземноморье, уже 20 апреля они представили всеобъемлющий план действий из десяти пунктов, который через несколько дней главы государств и правительств приняли в несколько измененной форме на специальном саммите в Брюсселе.

Основным пунктом, помимо утроения финансовой поддержки ЕС программе «Тритон» для охраны внешних границ ЕС до 9 миллионов евро ежемесячно, стала также гражданская и военная операция, с помощью которой ЕС хочет уничтожить лодки контрабандистов, прежде чем они будут использованы для транспортировки беженцев или переработаны. Споры в кругу партнеров ЕС вызвали требования президента Жан-Клода Юнкера и канцлера Германии Ангелы Меркель более справедливо распределять беженцев среди 28 государств-членов ЕС.

В среду, «программа действий в отношении мигрантов» будет представлена официально. Европейская комиссия ясно дала понять, что она, как сторонник справедливого распределения бремени, не даст сбить себя с толку сомнениями Великобритании, Венгрии, Чешской Республике, а также странам Балтии. Юнкер уже на саммите защищал планы по обязательному приему беженцев, а не добровольную систему, как рассчитывает Лондон и критики более широкого регулирования.

До сих пор всего несколько стран принимают большинство беженцев

Соображения Брюсселя предполагают временную схему, к которой до конца мая комиссия сделает конкретные предложения. Кроме того, идет поиск возможностей постоянного контроля, что требует пересмотра всех правил ЕС о беженцах. Соответствующее законодательное предложение, Комиссия намерена представить к концу года. Таким образом, беженцы и лица, ищущие убежища, при резком увеличении потока будут распределены между странами согласно договору.

В качестве критериев для определения возможного количества беженцев Комиссия будет учитывать количество населения, благосостояние, уровень безработицы, и предыдущий вклад государств-членов, принимающих беженцев. Так, в 2014 году, согласно статистике ЕС, из почти 627 000 ходатайств о предоставлении убежища почти треть (32 процента) поступила в Германии; за ней следуют Швеция (13 процентов), Италия и Франция (по 10 процентов) и Венгрия (7 процентов).

То, что большинство беженцев, в конечном счете, принимают только несколько государств-членов, является следствием неправильного применения так называемой Дублинской конвенции. Она предусматривает, что заявитель подает заявку в первой стране, в которую приехал. Поскольку в отличие от системы «Eurodac», не у всех беженцев по прибытии в страну ЕС берут отпечатки пальцев, то, внутри Шенгенской зоны, в которой на границах в основном нет контроля, многим удается переехать в другие страны и подавать заявку на признание статуса беженца уже там. В то время как Швеция является образцовой страной в плане снятия отпечатков пальцев, в таких странах, как Италия, все еще имеются значительные недостатки, заявляет Комиссия. Запланированное Комиссией обязательное квотирование для распределения беженцев сработает только тогда, когда отпечатки пальцев систематически будут брать во всех странах ЕС.

Тестом для долгосрочной системы квот ЕС могут стать недавно сформулированные Комиссией предложения временных мер для преодоления ситуации с текущими потоками беженцев в южном Средиземноморье. Таким образом, ограниченному числу беженцев должна быть предоставлена возможность лучшего распределения между странами ЕС. В дополнение к обновлению системы ЕС с более справедливым распределением бремени, «Европейская миграционная программа действий» включает также предложения по борьбе с нелегальной иммиграцией с помощью более решительных действий против контрабандистов.

Особое значение Комиссия придает общему подходу к легальной иммиграции в страны ЕС. Европа находится в состоянии жесткой конкуренции за квалифицированных работников с такими странами, как США, Канада или Австралии, говорится в заявлении.