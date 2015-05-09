Безграничный цинизм: Путин пожелал украинцам и грузинам мира

Соответствующий документ опубликован в Твиттере МИД РФ.

В "поздравлениях" президент России говорил о переписывании истории и вековой дружбе братских народов.

"От души желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья и долгих лет жизни, а всем гражданам Украины - мира, добра и благополучия", - говорится в одном из поздравлений.

Читайте такжеПутин не поздравил с праздником Победы президентов Украины и ГрузииРоссия в 2008 году оккупировала часть Грузии, в 2014 году - украинский полуостров Крым. В 2014-2015 годах созданные Россией отряды боевиков оккупировали несколько районов в Донецкой и Луганской областях.

Вследствие российской агрессии Украина потеряла около 7% территории, погибли более 6 тысяч человек. Более миллиона были вынуждены выехать из зоны боевых действий.