В Германии непогода обрушила на зрителей сцену во время концерта, пострадали 28 человек (видео)

На концерте рэперов Marteria и Casper в немецком городе Эссен из-за урагана обрушилась часть сцены. В результате происшествия пострадали 28 человек.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на Die Welt. Отмечается, что инцидент произошел вечером 31 августа вблизи водохранилища Бальденайзе.

В местном пожарном управлении сообщали, что из-за сильного ветра упала светодиодная стена сцены. Полицейские говорили о частичном обрушении подмостков.

На видео из соцсетей можно видеть, как из-за ветра раскачивается левый экран.

В результате двух пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, еще 18 человек получили легкие травмы.

The thunderstorm at the Marteria and Casper concert was really bad and I hope everyone made it home safely by now 💚 My hopes go out to the people who got injured! #caspermateria#essenpic.twitter.com/rAJeFZ7wVi