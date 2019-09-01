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В Германии непогода обрушила на зрителей сцену во время концерта, пострадали 28 человек (видео)

10:28, 01 сентября 2019
Мир
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В Германии на концерте обрушилась сцена / Twitter, WAZ

На концерте рэперов Marteria и Casper в немецком городе Эссен из-за урагана обрушилась часть сцены. В результате происшествия пострадали 28 человек.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на Die Welt. Отмечается, что инцидент произошел вечером 31 августа вблизи водохранилища Бальденайзе.

В местном пожарном управлении сообщали, что из-за сильного ветра упала светодиодная стена сцены. Полицейские говорили о частичном обрушении подмостков.

На видео из соцсетей можно видеть, как из-за ветра раскачивается левый экран.

В результате двух пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, еще 18 человек получили легкие травмы.

Напомним, в июне в Днепропетровской области во время проведения фестиваля Kozak FEST результате непогоды обрушилась крыша сцены. Один человек погиб, еще двое травмированы.

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Теги: #Германия#концерт#непогода