На рок-фестивале под Днепром из-за урагана погиб человек, есть пострадавшие

12:08, 2 июня 2019
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На концерте присутствовали 10 тысяч зрителей.

На Kozak FEST погиб человек / скриншот - Facebook - Артем Попов
На Kozak FEST погиб человек / скриншот - Facebook - Артем Попов

На Днепропетровщине во время проведения фестиваля Kozak FEST в результате непогоды один человек погиб, еще два травмированы.

"Творится хаос, падают деревья": на рок-фестивале из-за урагана обрушилась крыша сцены (видео)

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

«В результате происшествия погиб мужчина из обслуживающего персонала 1971 г. рождения, 52-летняя женщина получила перелом ноги, 41-летний мужчина получил перелом ступни. Оба госпитализированы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на концерте, который проходил 1 июня под селом Жовтоолександровка Пятихатского района, было 10 тыс. зрителей. Во время концерта был сильный ливень, порывы ветра, гроза.

На месте возникло подтопление некоторых участков, что сделало невозможным выезд автотранспорта зрителей.

Порывами ветра был снесен батут, частично повреждены палатки и сцена. Спасатели разобрали сцену, вытащили 53 легковых автомобиля и оказали помощь 135 людям.

Напомним, во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest, что происходит на Днепропетровщине, начался сильный дождь и ураган, в результате чего обвалилась крыша сцены. Из-за непогоды последний день фестиваля был отменен.

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Теги: #Днепропетровщина#ураган
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