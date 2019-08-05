Колдуны поджигают Россию

В то время как в городе Москве происходили так называемые акции протеста того, что выдавало себя за оппозицию, в Ростове были задержаны 40 украинских боевиков - ветеранов так называемой АТО. Источники просторов интернета сообщили, что каратели направлялись в православную столицу для участия в беспорядках, накануне которых они намеревались вырезать сто юнармейцев во имя бессмысленной жестокости.

Несмотря на свою абсолютную правдоподобность, эта новость не получила широкого резонанса даже у Владимира, допустим, Соловьева по той высосанной из пальца причине, что никаких боевиков, особенно украинских, в Ростове не задерживали. Однако демонстративно ритуальный аспект чудовищного чернокнижничества фашиствующих карателей игнорировать попросту невозможно, и вот почему. «Цинично, лицемерно, низко». Подписи за Любовь Соболь могли сдавать мертвые», - рассказыва ет об оккультных обрядах одной из самых нелицеприятных сторонниц так называемого Навального, в частности, не чуждый просвещенного экзорцизма телеканал «Царьград». И вот это уже совсем не шутка. Ведь если подписи за мерзких некромантов на зарплате у Кровавого Пастора сдавали мертвые, то кто же, кроме них, мог выйти на Бульварное кольцо есть прохожих?..

В сердце мирового православия свила гнездо гидра зомби-апокалипсиса, и откровенно постановочные кадры злоумышляющих национал-предателей, на которых ОМОН бьет дубинками по правой ноге якобы беззащитного людоеда откровенно нерусских кровей, не должны удивлять, ибо нога та жила собственной жизнью и постоянно норовила вырваться, добежать до ближайшего ребенка и забить его до смерти ударами ноги, то есть себя, а если повезет, то и поджечь храм. Ведь не случайно каждый второй эксперт российского телевидения связал кровавый шабаш на выборах в Мосгордуму с одновременными пожарами в Сибири. Это совпадение изначально выглядело таким многозначительным, что игнорировать его было еще более невозможно, чем массовые убийства украинскими боевиками маленьких русских юнармейцев.

Не теряя ни минуты, в борьбу с огненной гееной вступили русские православные священники по связям с Богородицей, которые ныне в 8 часов утра и 8 вечера ежедневно читают акафист «Неопалимая купина», и «после молитв уже стало легче дышать»

Очевидно, что колдуны поджигают Россию со всех сторон, и украинский след во всем этом аду шит такой белой ниткой, что виден невооруженным глазом, а доказательств настолько хоть отбавляй, что они и не нужны. Достаточно уже хотя бы того, что, согласно слухам, которые, глядя на карту на белой стене, с усмешкой передал одному таежному ямщику косматый геолог, в центре самой большой площади возгорания компетентные органы обнаружили дымящуюся козацкую люльку (в переводе с украинского «люлька» - это фашистская курительная трубка, широко применяющаяся карпатскими мольфарами для удаленного поджога лесов в тылу врага).

В этом свете отказ российских властей тушить пожары в Сибири ввиду их сверхъестественной природы уже не выглядит таким уж необъяснимым: какой смысл попусту транжирить народные деньги, отложенные Ролдугину на новую виолончель, если тут беса надо гнать. Не теряя ни минуты, в борьбу с огненной гееной вступили русские православные священники по связям с Богородицей, которые ныне в 8 часов утра и 8 вечера ежедневно читают акафист «Неопалимая купина», и «после молитв уже стало легче дышать». В ответ на это украинская диавольская церковь ПЦУ одновременно с началом так называемых протестов принялась читать собственный акафист «Гори, гори, купина; гори, Русская страна», и дышать русским людям стало опять очень тяжело.

К счастью, Россия была готова к такому развитию событий. В тот момент, когда, казалось, все было практически кончено, Русский профсоюз шаманов (РПШ) «Тэнгери» собрал сильнейших волшебников и волшебниц Бурятии, Забайкалья и Иркутской области на острове Ольхон, где они провели обряд вызова дождя для тушения сибирских пожаров. И тут уж русофобам крыть было нечем. Время пошло, дождя пока нет, но надо немножко потерпеть хотя бы до середины осени. Судьба России решается в астрале.

Всех желающих помочь украинской армии решать судьбу русских людей на Донбассе более приземленными средствами просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ