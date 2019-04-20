Пожизненное: в США суд поставил точку в деле семейной пары, издевавшейся над своими детьми

Дэвид и Луиза Турпин много лет издевались над 13-ю детьми.

Дэвид Терпин и Луиза Терпин из Калифорнии приговорены к пожизненному заключению после того, как признали себя виновными по обвинениям, связанных с жестоким обращением с их 13-ю детьми, которых они избивали, морили голодом и приковывали к кроватям.

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Во время вынесения приговора и Дэвид и Луиза плакали, передает Голос Америки. «Я прошу прощения за все, что я сделала, что принесло вред моим детям. Я очень люблю своих детей. – сказала Луиза Терпин. – Их счастье очень важно для меня».

Как часть сделки о признании вины, которая требовала снятия дополнительных обвинений с обоих супругов, Терпины проведут остаток своей жизни в тюрьме, если не получат условно-досрочное освобождение после отбытия 25 лет за решеткой, заявил окружной прокурор.

Приговор является кульминацией уголовного дела, которое потрясло городок Перрис, штат Калифорния, примерно в 100 км к востоку от Лос-Анджелеса, когда дочь Терпинов, истощенная 17-летняя девочка, смогла выбраться из дома через окно и позвонить в службу спасения.

Полицейские обнаружили, что 13 братьев и сестер в возрасте от 2 до 29 лет находились в темном, дурно пахнущем доме, некоторые из них были прикованы цепями к кроватям. Дети, которые страдали от недоедания, были истощены и сильно отставали в развитии.

Родители Дэвида Терпина сообщили, что их сын и невестка были глубоко религиозной парой, обучавшей своих детей на дому.