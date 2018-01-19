Дом ужасов: супругам-извергам из Калифорнии грозит пожизненное за жестокое обращение с детьми

Супругам из Калифорнии, которые в течение долгого времени держали в заточении 13 своих детей, грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщил прокурор округа Риверсайд, где проживала многодетная семья, Майк Хестрин, сообщает Euronews.

57-летнего Дэвида Терпина и его 49-летнюю жену Луизу обвиняют в бесчеловечном обращении с детьми, побоях, а также в совершении развратных действий. За это они будут отвечать в суде. При этом супруги своей вины не признают.

"Абсолютно все дети в этой семье страдали от сильного недоедания. Медики констатировали у них мышечное истощение", - сообщил прокурор Риверсайда.

По его словам, один из мальчиков в свои 12 лет весит как 7-летний ребенок. А вес его 29-летней сестры не превышает и 40 килограммов.

Как отмечает издание, полицейские выяснили ужасающие подробности содержания детей. Как оказалось, иногда родители покупали еду, но кушать детям не давали. Они ставили ее перед сыновьями и дочерьми на видном месте так, чтобы дети не могли до нее дотянуться. А принимать душ дети могли лишь раз в год.

После осмотра детей медики обнаружили у них серьйозные расстройства когнитивных функций мозга.

Как сообщал УНИАН, в начале недели в полицию пришла 17-летняя дочь супругов, которой удалось сбежать из дома. Когда полицейские пришли в дом семьи, они нашли там детей прикованных цепями к кроватям.