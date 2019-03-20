Gazeta Polska Codziennie: Польша не придумывала Украину, но пусть Кремль дальше в это верит

Объединение польских и украинских сил до сих пор пугает российскую власть с ее имперскими мечтами, как и 200 лет назад.

200 лет назад украинский поэт и педагог Иван Котляревский написал первую театральную пьесу на украинском языке «Наталка Полтавка». Через 20 лет после того он издал украинскую версию античной «Энеиды», дав толчок для развития своей родной культуры.

Об этом пишет Gazeta Polska Codziennie, напоминая и о тайном Кирилло-Мефодиевском братстве, к которому принадлежал народный пророк Украины Тарас Шевченко и которое размышляло над будущим страны над Днепром. К тому времени, как оно было разогнано в 1847 году царским режимом, во властных кругах Российской империи деятельность украинцев начали называть «польском сговором».

Читайте такжеForeign Policy: Исторические споры с Украиной сближают Польшу с Кремлем

Московский публицист и создатель нового русского национализма Михаил Катков, который воспевал русское самодержавие, во времена Январского восстания говорил о том, что «интересы украинофилов совпадают с интересами Польши». Он предупреждал, что может возникнуть так называемая «польская интрига».

Сближение Польши и Украины и до сих пор остается ночным кошмаром для российского государства. Как и диктатор СССР Иосиф Сталин, этого боится современный автократ РФ Владимир Путин. Потому что объединение польских и украинских сил грозит не одной империи.

«Хоть украинство не родилось из каких-то умышленных польских действий, пусть россияне и дальше в это верят. Пусть польский сговор существует и еще 200 лет», - пишет издание.