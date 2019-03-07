Bild: Путин возродил культ Сталина в России

В российской историографии нет места жертвам кровавого диктатора, там только его «героические подвиги».

Он вернулся! Уже довольно длительное время в России один из самых кровавых массовых убийц человечества играет роль образца успешного политика. И это – Иосиф Сталин. За 26 лет своей диктатуры в СССР он убил около 20 миллионов человек.

И под руководством Владимира Путина, как и 66 лет назад, массовая бойня снова стала приемлемым поведением Кремля. В путинской России снова царит культ Сталина, пишет Bild.

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Футболки со Сталиным, свитера со Сталиным, кепки, плакаты, чашки, наклейки, бюсты со Сталиным – все это снова в массовом употреблении. Даже мемориалы кровавого диктатора восстановили. Он проник в учебные планы детских садов и школ, где поют советские песни. А Сталина восхваляют как очень успешного государственного лидера. Издание напоминает о годовщине смерти советского диктатора. Дату отметили на Красной площади у Кремлевской стены, где установлен его бюст. Сотни поклонников приняли участие в акции под названием «Две гвоздики для товарища Сталина».

Один случай во время акции хорошо проиллюстрировал, как сталинские методы снова высоко ценятся в «империи Путина». Один из присутствующих не возложил цветы у бюста диктатора, а бросил их в лицо памятника, выкрикнув: «Гори в аду, палач народов, убийца женщин и детей!». Последствия поступка были красноречивыми: активиста арестовали и бросили в следственный изолятор.

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Режим Путина запрещает критиковать диктатора СССР. В прошлом году британская черная комедия «Смерть Сталина» не вышла на экраны кинотеатров в России. Некоторые московские кинотеатры противились официальному запрету, но им устроили обыски. Зато футболки со Сталиным продают даже в оккупированном Крыму.

Немецкое издание называет «наивным» утверждение, что, мол, советский диктатор «победил фашизм" в лице гитлеровской Германии. В России никто не говорит о том, что Сталин вторгся в Польшу вскоре после Адольфа Гитлера. О пакте «Риббентропа-Молотова» тоже не часто вспоминают.

Издание отмечает, что жертвы Сталина просто не существуют в современной историографии Кремля.

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То, что по его приказу «убивали казаков, преследовали и переселяли немецкое меньшинство, заморили голодом миллионы украинцев и казахов, что в списках на расстрел часто оказывались священники, художники, интеллектуалы, ученые, социал-демократы и даже коммунисты, что он позволял НКВД устраивать свои концлагеря в бывших концлагерях Гитлера, что по его приказу убивали или выселяли чеченцев и татар – все это замалчивается в России Путина!». Никто не вспоминает, что Сталин выселял и убивал евреев до, во время и после Второй мировой войны. В РФ существуют лишь «бессмертные герои» сталинского СССР и никаких их жертв.