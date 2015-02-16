Совбез ООН перенес заседание по Украине - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ООН.

"Скорее всего, заседания не будет (в воскресенье). Не исключено, что СБ ООН соберется в понедельник", — сказал собеседник агентства.

Читайте такжеРоссия протягивает в Совбез ООН резолюцию, которая подменяет суть Минских соглашений - СМИ

Он уточнил, что в 17.00 по нью-йоркскому времени СБ ООН рассмотрит ситуацию в Йемене. Других заседаний в повестке дня воскресенья не значится.