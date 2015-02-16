Совбез ООН перенес заседание по Украине - СМИ
01:48, 16 февраля 2015Мир
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Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, которое планировалось провести 15 февраля, перенесли.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ООН.
"Скорее всего, заседания не будет (в воскресенье). Не исключено, что СБ ООН соберется в понедельник", — сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что в 17.00 по нью-йоркскому времени СБ ООН рассмотрит ситуацию в Йемене. Других заседаний в повестке дня воскресенья не значится.
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