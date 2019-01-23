Washington Post: Ученый из Ирака рассказал, как делал химическое оружие для ИГИЛ

По его мнению, в этом не было «ничего страшного» и он только хотел сохранить свою работу.

Через несколько недель после того, как его родной город захватило «Исламское государство», Сулейман аль-Афари сидел в пустом правительственном здании и ждал дня, когда террористы наконец придут.

Тогда в 2014 году боевики в черных формах прочесывали каждый бюрократический орган, собирая работников и менеджеров в Мосуле, которые еще не убежали, чтобы заставить их работать дальше. Когда настала очередь Афари, который работал геологом в Министерстве промышленности и полезных ископаемых, он надеялся, что «новая власть» просто позволит ему работать дальше. Но, к его удивлению, террористы предложили ему кое-что другое.

«Помоги нам сделать химическое оружие», - сказали представители «Исламского государства».

Афари мало что знал об этом, но все равно согласился. Так началась его 15-месячная работа над смертельными токсинами для одной из самых кровавых террористических групп в мире, пишет Washington Post.

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«Жалею ли я? Я бы не использовал это слово», - сказал Афари, которого в 2016 году схватили американские и курдские солдаты. Сейчас он находится в тюрьме города Ирбил.

«Они стали правительством. И мы теперь работали на них. Мы просто хотели работать и зарабатывать», - добавил он.

52-летний Сулейман аль-Афари, который сейчас сидит в камере смертников, рассказал Washington Post о своей жизни под режимом «Исламского государства» и о том, как его завербовали. Он один из немногих участников программы террористов по разработке химического оружия, которые выжили и которых удалось схватить. По его словам, террористы совершили успешные попытки изготовления иприта – химического оружия, которое унесло жизни сотен тысяч людей во времена Первой мировой войны. Его показания были подтверждены и дополнены американскими и курдскими чиновниками, которые принимали участие в миссиях, нацеленных на уничтожение заводов по производству оружия «Исламского государства», а также на ликвидацию лидеров организации. Террористы захватили Мосул в июне 2014 года благодаря неожиданному нападению. За шесть дней 1,5 тысячи боевиков ИГИЛ победили гарнизон армии Ирака, который был по меньшей мере в 15 раз больше. Они захватили аэропорт и военные базы. Около полумиллиона мирных жителей города сбежали. Тысячи иракских солдат сбросили форму и попытались скрыться. Но их окружили и жестоко убили.

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Афари пересидел вторжение дома, слушая новости и звуки выстрелов. Когда бои закончились, во втором крупнейшем городе Ирака на центральной площади подняли черный флаг террористической организации. Во всех отделениях полиции и правительственных ведомствах кабинеты и должности заняли боевики. Сначала иракские правительственные работники просто сидели дома. Зарплаты им начислялись автоматически на банковские счета. Но потом выплаты прекратились. И они встали перед выбором: работать на «халифат» или быть безработными. Афари решил пойти в свое ведомство и занять свою должность, прежде чем террористы отдали ее кому-то другому.

«Они никого не заставляли. Я боялся, что потеряю работу. Правительственную должность трудно получить. Поэтому было важно удержаться на ней», - сказал Афари.

Новые правители Мосула неизбежно добрались до местного отделения Министерства промышленности и полезных ископаемых Ирака, через которое они взяли под контроль местные заводы, шахты и нефтяные вышки. Все эти активы имели особое значение для организации, которая не так горела желанием управлять, как обогащаться и расширять военные возможности. Вскоре СТО в городе начали заниматься производством противотанковых мин и набитых взрывчаткой машин, целью которых было таранить фортификации армии и взрывать их.

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В иракском министерстве Афари отвечал за закупки в отделении металлургии. И это подразделение представляло особый интерес для террористов. В интервью мужчина рассказал, как через несколько недель после оккупации террористы назначили его на новую должность и дали список особого оборудования, которое нужно было найти или собрать. В списке были резервуары из нержавеющей стали, трубы, клапаны и трубки, все, что могло бы выдержать коррозию под действием химикатов и высокие температуры. Афари даже не сомневался, для чего были нужны резервуары. Все подозрения окончательно развеялись, когда геолог начал работать с другими учеными и экспертами – химиками, биологами и инженерами. Все они когда-то работали на оборонную программу диктатора Саддама Хусейна. По словам геолога, перед командой ученых стояла задача производить иприт. Бесцветное, маслянистое вещество, которое использовали во времена Первой мировой войны, поражает бронхи и легкие. Это приводит к медленной и мучительной смерти.

Афари во время интервью для Washington Post признался, что его работой была организация поставок всего необходимого для изготовления иприта, а также оборудование небольших лабораторий в Университете Мосула и на окраинах города. После разговоров с террористами он был убежден, что иприт нужен «Исламскому государству» больше для распространения страха, чтобы армия Ирака не решалась отвоевать территории, которые захватил «халифат». Многие иракцы хорошо помнят страдания, связанные с иракскими химическими атаками против курдов в 1980-х годах.

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«Для «Исламского государства» было важно создать что-то такое, что бы наводило страх. Они хотели повлиять на психологию и мораль войск, которые воевали против них. Я не верю, что качество их химического оружия было настолько хорошим, чтобы оно было опасным», - сказал Афари.

По его словам, его работа на террористов не отличалась от той, которую он выполнял для правительства Ирака.