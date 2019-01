Трамп назвал «великими патриотами» работающих без зарплаты госслужащих

Президент США Дональд Трамп поблагодарил государственных служащих, которые уже более 30 дней работают без зарплаты из-за политического кризиса.

«Теперь мы должны работать сообща, чтобы после тянувшихся десятилетиями злоупотреблений наконец разрешить гуманитарный, уголовный и наркотический кризис на нашей границе. Нас ждет большая победа!», - указал президент в Twitter.

To all of the great people who are working so hard for your Country and not getting paid I say, THANK YOU - YOU ARE GREAT PATRIOTS! We must now work together, after decades of abuse, to finally fix the Humanitarian, Criminal & Drug Crisis at our Border. WE WILL WIN BIG!