Трамп назвал «великими патриотами» работающих без зарплаты госслужащих

"Шатдаун" в США продолжается уже более 30 дней.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил государственных служащих, которые уже более 30 дней работают без зарплаты из-за политического кризиса.

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«Теперь мы должны работать сообща, чтобы после тянувшихся десятилетиями злоупотреблений наконец разрешить гуманитарный, уголовный и наркотический кризис на нашей границе. Нас ждет большая победа!», - указал президент в Twitter.

To all of the great people who are working so hard for your Country and not getting paid I say, THANK YOU - YOU ARE GREAT PATRIOTS! We must now work together, after decades of abuse, to finally fix the Humanitarian, Criminal & Drug Crisis at our Border. WE WILL WIN BIG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 января 2019 г.

Напомним, правительство США было частично закрыто 22 декабря из-за противоречия между президентом Дональдом Трампом и Конгрессом о выделении бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

"Шатдаун" в США продолжается более 30 дней, он побил рекорд, установленный в 1995-1996 годах при администрации Билла Клинтона. Согласно прогнозам аналитиков, продление "штадауна" до конца месяца грозит США потерей 0,5 процентного пункта ВВП.

Около четверти работников федерального правительства не работают, пока бюджет не будет согласован. 800 тысяч сотрудников не получают зарплату. В прошлую пятницу госслужащие - в том числе охранники тюрем, сотрудники аэропортов и агенты ФБР не получили свою первую в этом году зарплату.

Тем временем президент Трамп опровергнул спекуляции относительно того, что он собирается объявить чрезвычайное положение, чтобы обойти Конгресс и получить необходимые средства.