Business Insider шокирован маневром Су-24 в Украине: это самый низкий проход самолета в истории (видео)

Издание допускает, что видео было снято на базе украинских ВВС в Староконстантинове.

Американское издание Business Insider опубликовало видео, на котором самолет Су-24 Вооруженных сил Украины выполняет чрезвычайно низкий полет. Самолет летел так низко, что оператору пришлось даже лечь, чтобы не стать на его пути.

Издание назвало маневр украинского пилота «до безумия опасным и самым низким проходом самолета за все времена».

При этом Business Insider вспомнил и другие случаи, когда украинские военные демонстрировали мастерство в полетах на низкой высоте, в частности случай, когда в 2014 году украинский Миг-29 продемонстрировал силу, пролетев над головами пророссийских сепаратистов, которые блокировали железную дорогу на Востоке Украины. В 2015 году украинский ИЛ-76 чрезвычайно низко прошел над рядом Су-25. А в этом году в сети появилось видео, как Су-24МР ВСУ совершил маневр на очень низкой высоте на базе в Староконстантинове.

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Издание допускает, что новое видео тоже сделано в Староконстантинове, где базируются самолеты 7-й тактической авиационной бригады украинской армии.