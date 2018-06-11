В Сингапуре перед встречей Трампа и Ким Чен Ына "засветились" их "двойники" (видео)

В Сингапуре журналисты заметили пародистов, которые сыграли роль лидеров двух стран.

В Сингапуре, где ожидают историческую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, уже заметили двойников политиков, которые сегодня позировали перед камерами журналистов.

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Соответствующее видео обнародовало издание DW.com на своей странице в Twitter.

As the world awaits the historic #TrumpKimSummit, the meeting of these two is already a success... pic.twitter.com/8S1L5nPV8P — dwnews (@dwnews) 11 июня 2018 г.

Как сообщал УНИАН, в заявлении на сайте Белого дома отмечается, что лидеры государств встретятся в 9:00 12 июня в Сингапуре. После протокольного приветствия, Трамп и Ким Чен Ын проведут закрытые переговоры, на которых будут присутствовать только переводчики. Дальше будет расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

Делегация США на расширенной двусторонней встречи будет включать в себя госсекретаря Майка Помпео, главу аппарата Белого дома Джона Келли, а также советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. В рабочем ланче также примут участие пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, посол США на Филиппинах, бывший посол США в Южной Корее Ким Санг, а также старший директор Совета нацбезопасности США по странам Азии Мэтт Поттингер. По итогам саммита, Дональд Трамп примет участие в пресс-конференции для журналистов.