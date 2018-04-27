Евровидение-2018: опубликован список запретов во время шоу - в перечень попали неожиданные вещи

Например, на "Евровидение" нельзя проносить зонтики, мячи для гольфа, лестницы, шлемы, скотч.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2018", который в этом году состоится в Португалии, распространили список предметов, которые запрещены на территории проведения шоу, говорится в "Сніданку з 1+1".

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Кроме взрывчатки, наркотиков, оружия, алкоголя, в список попали довольно неожиданные вещи.

Например, на "Евровидение" нельзя проносить зонтики, мячи для гольфа, лестницы, шлемы, скотч. Под запрет также попали моноподы для селфи, микрофоны, чашки, тележки для покупок, а также политическая агитация или любая информация дискриминационного содержания.

Напомним, в этом году "Евровидение" начнется 8 мая в Лиссабоне. Украину в этом году на конкурсе представит MELOVIN. Артист выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая. Конкурсант от нашей страны выйдет на сцену под номером 18 и своим выступлением завершит второй полуфинал.