"Большой прогресс!": Трамп отреагировал на решение КНДР приостановить ядерные испытания

03:59, 21 апреля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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Глава Белого дома на своей странице в Twitter назвал такое решение большим прогрессом для мира.

«Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть главный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира – большой прогресс! Ждем наш саммит», – написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что страна прекратит ядерные и ракетные испытания и закрывает испытательный ядерный полигон в северном районе.

По данным северокорейского Центрального информационного агентства, решение было принято на пленарном заседании центрального комитета правящей рабочей партии Северной Кореи (WPK) в пятницу.

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Теги: #КНДР#Дональд Трамп