"Большой прогресс!": Трамп отреагировал на решение КНДР приостановить ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение КНДР приостановить ядерные испытания и закрыть испытательный полигон.

Глава Белого дома на своей странице в Twitter назвал такое решение большим прогрессом для мира.

«Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть главный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира – большой прогресс! Ждем наш саммит», – написал Трамп.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.